ABD'de Temsilciler Meclisi İran savaşı bütçesini onayladı

ABD ile İran arasındaki savaş ateşkesin devre dışı kalmasının ardından karşılıklı saldırılarla devam ederken Donald Trump yönetimi yeni bir adım attı. Temsilciler Meclisi'nde savunmanın güçlendirilmesi, çiftçilere yardım ve seçmen kayıt kurallarının sıkılaştırılmasına ilişkin değişiklikleri içeren 95 milyar dolarlık bütçe teklifi oylandı.

Söz konusu teklif, 214 "hayır" oyuna karşı 216 "evet" oyuyla kabul edildi. Hayır oyu verenlerin içinde Demokratların yanı sıra 2 Cumhuriyetçi de yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a saldırılarının fonlanmasında "ilk adım" olarak görülen teklif, şu anda yalnızca bir "plan" aşamasında. Söz konusu teklifin Senato'da da oylanması gerekirken, oradaki akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.