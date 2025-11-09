ABD'de tıbbi helikopter düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı

09.11.2025 19:58

Anadolu Ajansı

ABD'nin Tennessee eyaletinde tıbbi helikopter düştü. 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.

 

Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

 

Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.