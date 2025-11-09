ABD'de tıbbi helikopter düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı
09.11.2025 19:58
Anadolu Ajansı
AA
ABD'nin Tennessee eyaletinde tıbbi helikopter düştü. 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.
Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.