ABD'de toz fırtınası: Uçuşlar durdu, şehir karanlığa gömüldü

ABD’nin Arizona eyaletini vuran ve “haboob” olarak bilinen toz fırtınaları, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı’nda saat 18.30 sularında tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Yaklaşık bir saat sonra yeniden başlayan operasyonlarda ise kalkışlarda 15 ila 30 dakikalık gecikmeler yaşandı.

EVLER KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Elektrik kesintileri de geniş bir alana yayıldı. Eyaletin büyük bölümünde 40 binden fazla hanenin elektriği kesildi.



Ulusal Hava Durumu Servisi, öğleden sonra iki milyondan fazla kişinin “toz fırtınası uyarısı” altında olduğunu bildirdi.

Fırtına akşam saatlerinde kuzeye kayarken, Black Canyon City bölgesinde görüş mesafesi ciddi şekilde düştü. Yetkililer, saatte 80 kilometreyi aşan rüzgarlar nedeniyle sürücülerin fırtınaya girmemesi çağrısında bulundu.