ABD'de "Trump nerede" tartışması: Gerçek başka çıktı
ABD Başkanı Trump'ın birkaç gündür ortalıkta görünmemesi sosyal medyada hararetli tartışmalara neden oldu, birçok iddia ortaya atıldı. Tartışmalar bir fotoğrafla son buldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 26 Ağustos'taki kabine toplantısından beri kameraların karşısına çıkmaması sosyal medyada sağlık durumu hakkında dedikodulara neden oldu.
X sosyal medya platformunda "Trump nerede?" gibi ifadeler trend oldu.
Özellikle X üzerinden paylaşılan mesajlarda “Trump salıdan beri görünmedi. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?” gibi ifadelere yer verildi.
Özellikle gazeteci Laura Rozen, Trump’ın tüm hafta sonu boyunca hiçbir etkinlikte görülmediğini ve cuma günü de görüntülenmediğini yazdı.
Rozen, X hesabında “Trump’ın tüm hafta sonu boyunca planlanmış hiçbir kamuya açık etkinliği yok. Bugün de görüldüğüne inanmıyorum Dün de görülmedi” dedi.
Reddit adlı platformda başlayan tartışmalar Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitti.
Trump'ın en son 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki kabine toplantısından bu yana ekranlarda görünmemesi sağlığıyla ilgili söylentileri gündeme getirirken, söz konusu sitede, "ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor" şeklinde ifadelere yer verildi.
NEREDE OLDUĞU ANLAŞILDI
Bunun üzerine bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün Axios haber sitesine, "Trump'ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği" yönünde bir açıklama yaptı.
Daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bazı hesaplardan Trump'ın aile üyeleri ile Virginia’daki Trump Ulusal Golf Kulübü'ne golf oynamak için Beyaz Saray'dan çıkarken çekilen fotoğrafların yayınlandığı görüldü.
