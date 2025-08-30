ABD'de "Trump nerede" tartışması: Gerçek başka çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 26 Ağustos'taki kabine toplantısından beri kameraların karşısına çıkmaması sosyal medyada sağlık durumu hakkında dedikodulara neden oldu.



X sosyal medya platformunda "Trump nerede?" gibi ifadeler trend oldu.

Özellikle X üzerinden paylaşılan mesajlarda “Trump salıdan beri görünmedi. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?” gibi ifadelere yer verildi.



Özellikle gazeteci Laura Rozen, Trump’ın tüm hafta sonu boyunca hiçbir etkinlikte görülmediğini ve cuma günü de görüntülenmediğini yazdı.



Rozen, X hesabında “Trump’ın tüm hafta sonu boyunca planlanmış hiçbir kamuya açık etkinliği yok. Bugün de görüldüğüne inanmıyorum Dün de görülmedi” dedi.



Reddit adlı platformda başlayan tartışmalar Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitti.



Trump'ın en son 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki kabine toplantısından bu yana ekranlarda görünmemesi sağlığıyla ilgili söylentileri gündeme getirirken, söz konusu sitede, "ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor" şeklinde ifadelere yer verildi.