ABD'de Trump'ın ses kayıtları tartışılıyor

Trump, ses kaydının yayınlanmasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, özel yetkili uzman Smith’e tepki gösterdi.



Donald Trump, "dengesiz" olarak nitelediği Smith’i, hakkında "kaset çevirmekle" ve bunu "yasa dışı" şekilde sızdırmakla suçladı.



İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKAN TEK ABD BAŞKANI



Nisanda hakkındaki eyalet bazında cezai suçlama için ilk kez New York'ta, 13 Haziran’da federal bazda suçlamalar nedeniyle ikinci kez Miami’de hakim karşısına çıkan Trump "hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçmişti.



TRUMP'IN MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER OLAYI



Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.



Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.



Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.



Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor.