ABD'de Türkiye'ye S-400 yaptırımı tasarısı

ABD'de Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı yaptırım teklifinde bulunan tasarıyı kabul etti.

NTV Haber 22.07.2020 - 14:18

ABD'de Türkiye'ye S-400 yaptırımı tasarısı

Tasarı, ikisi Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi tarafından sunulmuştu.

295'e 125 oyla kabul edilen tasarıda S-400 tesliminin mevcut ABD yasalarına göre yaptırım gerektiren “önemli bir anlaşma” olarak kabul edilmesi öneriliyor.

Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump'a S-400'lerin alınmasından dolayı Türkiye'ye kısaca "CAATSA" olarak bilinen "Amerika'nın hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele" yasası'nın uygulanması çağrısı yapılıyor.

Tasarının yasalaşması için Senato’dan geçip Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

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