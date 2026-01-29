ABD’de tutuklanan 5 yaşındaki çocuk depresyona girdi. “Üzgün ve sürekli uyuyor”

ABD’li Demokrat bir kongre üyesi, federal göçmenlik ajanları tarafından babasıyla birlikte gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuğun Teksas’taki bir tesiste “depresif ve üzgün” olduğunu söyledi.

Göçmenlik ve Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları, Ekvador’dan sığınma talebinde bulunan Liam Conejo Ramos ve babası Adrian Conejo Arias’ı 20 Ocak’ta Minnesota’da gözaltına almıştı.

“ÇOCUĞU YEM OLARAK KULLANDILAR” İDDİASI

Sırt çantası ve mavi tavşan şapkasıyla polisler arasında görüntülenen okul öncesi çağındaki çocuğun fotoğrafları, ülkede büyük tepkiye yol açtı.

Çocuğun gittiği okulun yetkilileri, ajanların babayı evden çıkarmak için çocuğu “yem olarak kullandığını” öne sürdü.

Söz konusu gözaltılar, iki ABD vatandaşının federal ajanlar tarafından vurularak öldürüldüğü sert göçmenlik operasyonlarının gölgesinde gerçekleşti.

“RUH SAĞLIĞINDAN ENDİŞELİYİM”

Teksaslı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, çarşamba günü gözaltı merkezinde çocuk ve babasıyla yaklaşık 30 dakika görüştüğünü açıkladı.

X platformunda paylaştığı videoda Castro, babanın “oğlunun artık eskisi gibi olmadığını, çok uyuduğunu ve depresif olduğunu” söylediğini aktardı.

Ziyaret sırasında çocuğun uyuduğunu belirten Castro, “Ruh sağlığından endişe ediyorum.” dedi.

MAHKEMEDEN SINIR DIŞI KARARINA FREN

Teksas’ta bir federal yargıç, çocuk ve babasının sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu. Kararda, gözaltına itiraz süreci devam ederken federal hükümetin baba oğlu mahkemenin yetki alanı dışına çıkaramayacağı belirtildi.

“ÜLKE SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYOR”

Castro, ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde, “Ülke olan bitene karşı. Liam’ın serbest bırakılması gerekiyor. Beş yaşındaki hiçbir çocuk böyle bir gözaltında tutulmamalı.” ifadelerini kullandı.

Ailenin, usulüne uygun bir yol izleyerek sığınma başvurusu yaptığı ve bu nedenle ABD’ye yasal olarak giriş hakkı bulunduğu da vurgulandı.