ABD'de tutuklanan Filistin yanlısı protestocuların kaderi belli oldu

ABD'de üniversite öğrencilerinin başlattığı Filistin yanlısı protestolarda tutuklanan Columbia öğrencilerinin suçlamaları düşürüldü. Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin'e destek eylemleri aralarında Princeton, Yale, MIT ve Harvard gibi prestijli eğitim kurumlarının da yer aldığı birçok üniversiteye yayıldı. Gösteriler sonucunda en az 3 bin 100 gösterici tutuklandı veya gözaltına alındı.

ABD'de tutuklanan Filistin yanlısı protestocuların kaderi belli oldu
Öğrenciler üniversitenin Hamilton Hall binasını işgal etmiş ve polisin içeri girmesini engellemeye çalışmıştı.

'nin prestijli üniversitelerinden Columbia'daki Filistin'e destek eylemlerine katılan göstericilerin çoğu serbest bırakıldı.

Columbia Üniversitesi binasını kuşattıkları için tutuklanan 46 kişiden 31'inin suçlamaları düşürüldü.

Manhattan bölge savcılığı, suçlamaların "delil yetersizliği" nedeniyle düşürüldüğünü bildirdi.

Savcılık, diğer 14 sanığa, 6 ay içinde tekrar tutuklanmamaları halinde davalarının düşeceğinin söylendiğini, eylemcilerinse bu teklifi reddettiğini belirtti. Göstericiler 25 Temmuz'da yeniden mahkemeye çıkacak.

COLUMBIA'DA FİLİSTİN RÜZGARI

Üniversite yetkilileri, üniversite binasını kuşatan öğrencilerin uyarıları göz ardı etmesi üzerine polise salona girme yetkisi vermişti. Tutuklanan öğrencilerin hiçbirinin daha önce herhangi bir sabıka geçmişi yoktu.

Öğrencilerin hepsi, gösterilere katıldıkları için Columbia tarafından verilen uzaklaştırma ve ihraç edilme gibi disiplin soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldı.

KIIVILCIM TÜM ÜNİVERSİTELERE YAYILDI

Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayan Filistin'e destek eylemleri, aralarında Princeton, Yale, MIT ve Harvard gibi prestijli eğitim kurumlarının da yer aldığı birçok üniversiteye yayılmıştı.

New York Times'ın (NYT) haberine göre bugüne dek ülke çapında toplamda en az 3 bin 100 gösterici tutuklandı veya gözaltına alındı.

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