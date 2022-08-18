ABD'de üç eczane zincirine 650 milyon dolarlık opioid cezası

ABD'de opioid erişimini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle üç şirkete dava açılan dava sonuçlandı. Şirketler Ohio eyaletinin iki ilçesinde 650 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

Haberler - ntv.com.tr 18.08.2022 - 11:25 | Son Güncelleme : 18.08.2022 - 11:35

ABD'de üç eczane zincirine 650 milyon dolarlık opioid cezası

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ABD'de milyonlarca insan, son 20 yılda fentanil ve OxyContin gibi afyon bazlı ağrı kesicilere (opioid) bağımlı hale geldi.

1999 ve 2019 yılları arasında ağrı kesici aşırı dozları nedeniyle yarım milyona yakın insanın öldüğü tahmin ediliyor.

Bu kapsamda Purdue Pharma şirketine 8 milyar dolar ceza verilmişti ancak halen devam eden birçok dava bulunuyor. Ohio eyaletinde görülen davada üç eczane zincirine 650 milyon dolar para cezası verildi.

Walgreens Boots Alliance, CVS ve Walmart şirketleri opioid erişimini kolaylaştırmakla suçlandı. Şirketler itiraz etmeyi planlıyor. 2012 ve 2016 yılları arasında Trumbull County'de 80 milyondan fazla ağrı kesici dağıltıldı. Bu da ilçede kişi başına 400 hap düştüğü anlamına geliyor.

Tazminat 15 yıl içerisinde ödenecek ve ilçelerde uyuşturucuyla mücadelede kullanılacak.

OPIOID NEDİR?

Opioid, vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddelerdir. Ana kullanım amaçları analjezidir. Bu maddeler merkezi sinir sistemindeki ve gastrointestinal sistemdeki opioid reseptörlerine bağlanarak etki gösterirler. Bu bağlanma sonucu hem istenen hem de istenmeyen etkiler oluşur.

Bu maddeler gelincikgiller familyasındaki Papaver somniferum'dan elde edilir. Papaver somniferum toplum arasında haşhaş olarak adlandırılır. 

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