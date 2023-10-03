ABD'de uçak düştü: Senatör ve ailesi hayatını kaybetti

ABD'nin Utah eyaletinde Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçak düştü. Düşen uçakta bulunan Kuzey Dakota Senatörü Doug Larsen ile eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

ABD'de uçak düştü: Senatör ve ailesi hayatını kaybetti

'nin Utah eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Grand Bölgesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, uçağın, dün akşam Utah eyaletine bağlı Moab kasabasının yaklaşık 24 kilometre kuzeyindeki Canyonlands Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD'de uçak düştü: Senatör ve ailesi hayatını kaybetti - 1

SENATÖR VE AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Dakota Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri David Hogue'un senatörlere gönderdiği taziye mesajında, kazada hayatı kaybedenlerin Kuzey Dakota Senatörü Doug Larsen, eşi ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.

ABD'de uçak düştü: Senatör ve ailesi hayatını kaybetti - 2

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçağın yaptığı kazanın soruşturulduğu belirtildi.

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