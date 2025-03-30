ABD’de uçak eve çarptı! En az 1 kişi öldü

Bir şehir yetkilisi, Iowa'dan Minnesota'ya seyahat eden küçük bir uçaktağın, Minneapolis banliyösündeki bir eve çarptığını açıkladı.



Uçaktaki en az bir kişinin öldüğü bildirildi.



Brooklyn Park sözcüsü Risikat Adesaogun, ev sakinlerinin yaralanmadığını söyledi. Ancak ev yerle bir oldu.



Federal Havacılık İdaresi yaptığı açıklamada, tek motorlu SOCATA TBM7'de kaç kişinin bulunduğunun henüz bilinmediğini kaydetti.



Ajans, uçağın Des Moines Uluslararası Havaalanı'ndan başka bir Minneapolis banliyösünde bulunan Anoka County-Blaine Havaalanı'na gitmek üzere yola çıktığını aktardı.



Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu soruşturmayı sürdürüyor.