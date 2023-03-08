ABD'de uçak kazası: 1 ölü

ABD'de tek motorlu küçük uçağın havaalanına acil iniş yapacağı sırada düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de uçak kazası: 1 ölü
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'de tek motorlu küçük uçak acil iniş yapacağı sırada düştü.

New York eyaletinin Long Island kentindeki kaza güvenlik kameralarına yansıdı. kamera açısına girdikten bir süre sonra yere çakıldı. Gökyüzüne yoğun duman yükseldi.

ABD Federal Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, pilot kokpitteki yoğun duman nedeniyle acil iniş talep etti.

Acil iniş sırasında uçak kontrolden çıktı ve düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Uçağın düştüğü bölgede can kaybı ya da yaralı yok.

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