ABD'de uçak kazası: Can kaybı 11'e yükseldi

ABD'nin Kentucky eyaletinde kargo firması UPS uçağının Louisville Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkışının ardından düştüğü kazadan sonra başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kentucky Valisi Andy Beshear düzenlediği basın toplantısında, kaza hakkında güncel bilgileri paylaştı. Can kaybının 2 kişi daha artarak 11'e yükseldiğini söyleyen Beshear, "(Enkaz alanında) Artık canlı birini bulmayı beklemiyoruz." diye konuştu.

Vali Beshear, ölü sayısının 12'ye çıkabileceğini belirterek, "Yetkililer artık ilk müdahale ekiplerinin güvenliğini ön planda tutuyor." diye konuştu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Beshear, şu ana kadar 16 ailenin sevdiklerinin kayıp olduğunu bildirdiğini aktardı.

Kazada yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelerde tedaviye alındığını ifade eden Beshear, uçakta, çevresel sorun yaratacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan, Louisville Üniversitesi Sağlık Merkezi'nden yapılan açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu duyuruldu.

Olaya görüntülerde, uçağın kalkış sırasında motorunda yangın çıktığı ve bir binaya çarptıktan sonra alev topuna döndüğü görülüyor. Uçak, yanar vaziyette yüzlerce metre ilerleyerek havalimanı yerleşkesi yakınındaki onlarca binaya çarptı. Bölgede büyük bir yangın çıktı ve çok sayıda yapı zarar gördü. Uçağın 340 kilometre hızla binalara çarptığı belirtiliyor.