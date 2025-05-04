ABD'de uçak kazası: Pilot hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tek motorlu bir uçak nedeni bilinmeyen şekilde düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de uçak kazası: Pilot hayatını kaybetti

Olay Kaliforniya'nın güneyindeki Simi Valley'de meydana geldi. Tek motorlu bir uçak, iki eve çarparak düştü.

Kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti. 2 ev hasar alırken yaralanan olmadı.

Çarpışma sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yetkililer kazaya neyin sebep olduğunu bulabilmek için uçağın inceleneceğini açıkladı.

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