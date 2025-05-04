ABD'de uçak kazası: Pilot hayatını kaybetti
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tek motorlu bir uçak nedeni bilinmeyen şekilde düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay Kaliforniya'nın güneyindeki Simi Valley'de meydana geldi. Tek motorlu bir uçak, iki eve çarparak düştü.
Kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti. 2 ev hasar alırken yaralanan olmadı.
Çarpışma sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yetkililer kazaya neyin sebep olduğunu bulabilmek için uçağın inceleneceğini açıkladı.
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