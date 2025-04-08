ABD'de uçak pistten kayarak suya düştü: 5 kişi yaralandı
ABD'nin Oregon eyaletinde küçük uçak pistten kayarak suya düştü. Uçakta bulunan 5 kişi yaralandı.
ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Southwest Oregon Bölge Havaalanı, Facebook üzerinden açıklama yaparak gerçekleşen kazayı duyurdu.
Açıklamada, Oregon'dan Utah'a gitmek için hazırlanan 2019 model "HA-420" tipi uçağın, sabah saatlerinde havalimanının pistinden kayarak suya düştüğü bildirildi.
Uçağın daha sonra sudan çıkarıldığı aktarılan açıklamada, kazada yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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