ABD'de uçakla çarpışan helikopterin kara kutusu bulundu

ABD'de ticari bir yolcu uçağıyla yaşanan ölümcül kazaya karışan ABD ordusuna ait Black Hawk helikopterinin kara kutusu bulundu.



Uçuş verileri ve kokpit ses kayıt cihazı içeren kara kutunun, Washington DC'de American Airlines jetiyle geçirdiği kazaya rağmen "iyi durumda" olduğu aktarıldı.



Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, 67 kişinin ölümüne yol açan kazayla ilgili soruşturmalar devam ederken cihazdan alınan bilgilerin hemen yayınlanmayacağını açıkladı.

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNMUŞTU



Yolcu uçağının kayıt cihazları enkazdan perşembe gecesi kurtarıldı. Uçağın veri kayıt cihazı "iyi durumdaydı" ancak kokpit ses kayıt cihazında "su sızıntısı" vardı.



Araştırmacıların bu cihazdan bilgi alabileceklerine dair "çok yüksek bir güvene" sahip oldukları belirtildi.

ABD'Yİ YASA BOĞAN UÇAK KAZASI



Yolcu uçağındaki 64 kişi ve ordu helikopterindeki üç kişi, çarşamba gecesi iki hava aracının Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında havada çarpışması sonucu hayatını kaybetti.



40'tan fazla kişinin cesedi, enkazın bulunduğu buzlu Potomac Nehri'nden çıkarıldı.

UÇAK KAZASI NEDEN GERÇEKLEŞTİ?



Kazada, hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısının azlığı ve başkent çevresindeki yoğun hava koşullarının rol oynadığı iddia edildi.



ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyada, ticari jet iniş için son yaklaşmada olduğu sırada, helikopterin açık gece gökyüzünde gerekli yükseklik sınırının üzerinde uçtuğunu iddia etti.



Araştırmacılar, kazanın nedenlerinin ve bundan çıkarılacak olası derslerin henüz belirlenmediğini belirtti.

"HAVA KONTROLÖRLERİ YETERSİZDİ"



Daha önce, hükümetteki isimsiz kaynaklardan gelen raporlar, o gece uçakları yönlendirmekle görevli hava trafik kontrolörlerinin yetersiz olduğu yönündeydi.



ABD basınının ele geçirdiği ilk raporda, personel sayısının "günün saati ve trafik yoğunluğu için normal olmadığı" belirtiliyordu.

