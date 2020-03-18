ABD'de ücretsiz corona virüs testine Kongre onayı

ABD'lilere ücretsiz yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısı, Kongre'nin her iki kanadından onay aldı.



Cumartesi günü Temsilciler Meclisinde onay alan "İlk Önce Aileler Koronavirüs Cevabı Yasası" başlıklı yasa tasarısı, bugün ABD Senatosunda oylandı.



Senatodaki 100 senatörden 90'ının desteklediği tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.



Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, tasarıyı derhal onaylayacağını belirtmişti.



Söz konusu tasarı, ABD'liler için ücretsiz corona virüs, ücretli hastalık izninin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngörüyor.



Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son verilere göre, ABD'deki corona virüs vaka sayısı 7 bin 323'e, ölü sayısı 115'e yükseldi.



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