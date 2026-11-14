ABD'de ülke genelinde uçuş yasağı ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde havacılık krizi yaşanıyor.

Federal Havacılık İdaresi, olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle ülke çapında uçuş durdurma kararı alındığını açıkladı.

Uçuş durdurma kararına gerekçe olarak ise telsiz frekans ve radar kesintisi sorunları gösterildi.

Son duruma dair ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresi yetkililerinin sorunu ayrıntılı şekilde araştırdıklarını açıkladı.

İNGİLTERE'DE DRON ALARMI

İngiltere’de ise ABD askeri unsurlarının bulunduğu Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Lakenheath Hava Üssü yakınlarında şüpheli dron faaliyeti tespit edilmesi üzerine ABD personeline sığınaklara geçme talimatı verildi.

ABD'deki uçuş yasağı ile İngiltere'deki dron alarmının ilişkili olup olmadığı bilinmiyor.