ABD'de Ulusal Muhafızlar'a saldıran Lakanwal hakkında ne biliniyor?

Washington Savcısı Jeanine Pirro’nun açıklamasına göre, ABD’de Beyaz Saray yakınında iki Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenleyen 29 yaşındaki Rahmanullah Lakanwal güçlü bir tabanca olan .357 Magnum ile askerlere pusu kurarak ateş açtı. İki askerin durumunun kritik olduğu, Lakanwal’ın ise çatışma sonucu yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

Lakanwal, 2021’de ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından, Taliban’dan intikam korkusu yaşayanlara yönelik “Operation Allies Welcome” (Müttefikleri Karşılama Operasyonu) kapsamında ülkeye yerleşmişti. FBI yetkilileri, Lakanwal’ın Afganistan’da ABD güçleriyle çalıştığını doğruladı.

EN AZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENİYOR

Savcılık, Lakanwal’ın ağır silahla öldürmeye teşebbüs ve silahlı saldırı suçlamalarıyla yargılanacağını, askerlerden biri ya da her ikisi hayatını kaybederse birinci derece cinayet suçlamasının da ekleneceğini bildirdi. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise hükümetin terör suçlaması yöneltmeye hazırlandığını, en az ömür boyu hapis cezası isteyeceklerini açıkladı.

Yetkililer, saldırının motivasyonu hakkında henüz bir bilgi paylaşmazken, olay sonrası şüphelinin evinde telefon, bilgisayar ve elektronik cihazlara el konuldu. Lakanwal’ın ABD’ye girişinden itibaren suç kaydı bulunmadığı ve ülke dışına çıkışının tespit edilmediği öğrenildi.