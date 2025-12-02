ABD’de Ulusal Muhafızlara saldıran zanlı suçsuz olduğunu iddia etti

ABD’nin başkenti Washington DC’de 26 Kasım'da Beyaz Saray yakınlarında Ulusla Muhafızlara silahlı saldırı düzenleyen 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal, ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaralı olarak yakalanan Lakanwal, duruşmaya tedavi gördüğü hastaneden video konferans yoluyla katıldı.

Mahkeme, Lakanwal’ı cinayet ve silahlı saldırıyla suçladı. Lakanwal, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, suçsuz olduğunu iddia etti.

Savcı Ariel Dean, silahlı saldırıyı "şok edici bir suç" olarak nitelendirerek, Lakanwal'ın Ulusal Muhafızlara yaklaşıp ateş açmadan önce "şehri dolaştığını" söyledi. Mahkeme, Lakanwal'ın kefaletsiz olarak tutuklu kalmasına karar verdi.

Lakanwal’ın düzenlediği silahlı saldırıda, 20 yaşındaki Ulusal Muhafız Sarah Beckstrom hayatını kaybetmiş, 24 yaşındaki Ulusal Muhafız Andrew Wolfe ise ağır yaralanmıştı.

AFGANİSTAN'DAN GELDİĞİ BELİRLENMİŞTİ



Lakanwal’ın ABD’nin 2021 yılında Afganistan’dan çekildikten sonra ABD güçleri ile çalışanlar için eski Başkan Joe Biden yönetiminin başlattığı "Müttefikler Hoş Geldiniz Operasyonu" kapsamında ülkeye geldiği ortaya çıkmıştı.

Lakanwal’ın 2024 yılında iltica başvurusunda bulunduğu ve bu başvurunun 2025’te kabul edildiği tespit edilmişti.