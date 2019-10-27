ABD'de üniversite partisinde silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversite yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldü, 14 kişinin yaralandı.



Teksas Eyaleti Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Greenville kentindeki Teksas A&M Üniversitesi kampüsü yakınında üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının katıldığı bir eğlence sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişi yaralandığı belirtildi.



Yetkili makamlar, olayla ilgili henüz detaylı açıklama yapmazken, sosyal medyada saldırı sonrası silahla yaralanmış kişilerin olduğu görüntüler yayımlandı.



Bölgede yayın yapan yerel televizyon kanalı WFAA-TV'nin muhabiri Jason Whitely, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin saldırıda otomatik silah kullanıldığı ihtimali üzerinde durduğunu aktardı.



Kaçan saldırganın, saldırıyı neden düzenlediği bilinmiyor.