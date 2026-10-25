ABD'de üniversite yakınında silahlı çatışma: 12 yaralı

Florida'nın başkenti Tallahassee'de bulunan Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi yakınında düzenlenen mezunlar günü partisi sırasında birkaç kişi arasında çıkan kavganın ardından silahlar patladı. 11 kişi mermilerin isabet etmesi sonucu, bir kişi de kaçarken yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, mermilerle yaralananlardan altısının yetişkin, altısının çocuk olduğu bildirilirken, bunlardan üçünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yaralanan diğer kişinin ise, yaralı çocuklardan birinin büyükannesi olduğu ve kaçarken yaralandığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre yerel saatle 20.00 sıralarında silah seslerinin duyulmasından önce partide birkaç kişi arasında fiziksel kavga yaşandığını söyleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.