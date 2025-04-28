ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Elizabeth City State Üniversitesi’nde Yard Festivali’nin ardından düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı açıklandı. 27 Nisan Pazar günü düzenlenen saldırının, üniversitede bir haftadır devam eden Viking Festivali’nin bir parçası olan etkinliğin ardından yaşandığı bilgisi verildi.

USA Today haber sitesinin aktardığına göre, Kuzey Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu, silahlı saldırının yerel saatle 12.30 sıralarında gerçekleştiğini açıkladı. Üniversitenin açıklamasına göre, okulun öğrencilerinden olmayan 24 yaşındaki bir erkek saldırıda hayatını kaybetti.

DÖRT KİŞİ VURULARAK, İKİ KİŞİ İZDİHAMDA YARALANDI

Üniversite, aralarında üç öğrencinin de olduğu dört kişinin kurşun yarası aldığını, iki diğer öğrencinin ise saldırı sonrası yaşanan izdiham sırasında yaralandığını aktardı. Üniversitenin açıklamasında yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığı ve tüm yaralıların tedavileri yapılmak üzere yerel bir tıp merkezine kaldırıldığı belirtildi.



Saldırı sebebiyle kampüs kapatılırken, kampüs içinde ilan edilen dışarı çıkma yasağı daha sonra yapılan ikinci bir duyuruyla kaldırıldı. Üniversite, önlem olarak kampüs içindeki polis devriyelerinin artırıldığı bilgisini verdi.

