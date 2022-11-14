ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü

ABD’de Virginia Üniversitesi’nin ana kampüsünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü

'de bir üniversitedeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Virginia Üniversitesi’nin Charlottesville’de bulunan ana kampüsüne silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırganın kaçtığı olayda, saldırının baş şüphelisinin okulun öğrencisi Christopher Darnell Jones olduğu ifade edildi.

Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Saldırganın silahlı ve tehlikeli olduğu bildirilirken, üniversitede bugün eğitime ara verildi.

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