ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı

Belediye Meclisi Üyesi Ryan Dorsey de sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda, saldırının 3 kişi tarafından yapıldığı yönünde bilgilendirildiğini söyledi.



Saldırıyla ilgili herhangi bir gözaltı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.