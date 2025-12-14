ABD'de üniversitede silahlı saldırı. Çok sayıda kişi vuruldu

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan acil durum bildiriminde, akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" uyarısı verildi.

Açıklamada, bir şüphelinin gözaltına alındığı ve ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istendi.

Açıklamada, silahlı saldırının kampüsteki fizik ve mühendislik fakültelerinin binalarının yakınlarında gerçekleştiği ve polisin bölgeyi kontrol altına aldığı ifade edildi.

ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

ABD Başkanı Donald Trump FBI'ın olay yerinde olduğunu vurgulayıp "Şüpheli gözaltına alındı. Tanrı kurbanları ve ailelerini korusun" açıklaması yaptı.

Öte yandan polis kaynakları birden fazla saldırgan olabileceği ve kampüsteki aramaların devam ettiği açıklandı.

İlerleyen dakikalarda ise ABD Başkanı Trump üniversite polisinin açıklamasını değiştirdiğini ve saldırganın yakalandığı bilgisinin doğru olmadığını duyurdu.