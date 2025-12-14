ABD'de üniversitede silahlı saldırı. En az 2 ölü, 9 yaralı

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan acil durum bildiriminde, akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" uyarısı verildi.

Açıklamada, bir şüphelinin gözaltına alındığı ve ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istendi.

ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump FBI'ın olay yerinde olduğunu vurgulayıp "Şüpheli gözaltına alındı. Tanrı kurbanları ve ailelerini korusun" açıklaması yapmıştı. Trump ilerleyen dakikalarda ise üniversite polisinin açıklamasını değiştirdiğini ve saldırganın yakalandığı bilgisinin doğru olmadığını duyurdu.

Yaşanan gelişmelerin ardından olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırının kampüste final sınavlarının yapıldığı sırada gerçekleştiğini belirten Smiley, şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığını ve yeni gelişmelere oldukça kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.