ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 2 kişi öldü 6 yaralı

ABD’deki Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti en az 6 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırıyla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, öğrenciler ve çalışanlar tahliye edildi.

Olay anında kampüste 42 bin öğrencinin bulunduğu bildirildi.

ŞERİF YARDIMCISININ OĞLU GÖZALTINDA



Leon Bölgesi Şerifi Walt McNeil ve polis Jason Trumbower düzenledikleri basın toplantısında, saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

McNeil, şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu Phoenix Ikner'in gözaltına alındığını belirterek, şüphelinin annesine ait silahı kullanarak saldırıyı düzenlediğini söyledi.



Trumbower ise saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini ve bu kişilerin öğrenci olmadığını bildirdi.



Yetkililer, yaralanan 6 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA



İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile görüşmesi sırasında saldırıdan bahseden ABD Başkanı Donald Trump "korkunç bir olay" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH SESİ DUYULDU



Görgü tanıkları, 15 ila 20 el silah sesi duyduklarını aktardı. Bir görgü tanığı, ise genç bir erkeğin silahla üniversitenin Öğrenci Birliği binasından çıktığını ve çevredekilerin panik halinde kaçtığını söyleyerek, birçok öğrencinin yakındaki bir kiliseye sığındığını ifade etti.