ABD'de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın

ABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan uranyum zenginleştirme Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksinde yangın çıktı. Binadaki tüm personel tahliye edilirken, yangın sonucu radyoaktif kirlenme meydana gelmediği açıklandı.

ABD'de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın

’nin Tennessee eyaletinde ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nin uranyum zenginleştirme tesisi Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksinde yangın çıktı.

Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi tarafından yapılan açıklamada, binadaki tüm personelin tahliye edildiği aktarılarak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

sonucu çevrede radyoaktif kirlenmenin meydana gelmediği ifade edilen açıklamada, yangının üretim binasında çıktığı aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü ifade edildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Y-12 Ulusal Güvenlik Kompleksi, ilk atom bombası için uranyumu zenginleştirmek amacıyla Manhattan Projesi'nin bir parçası olarak inşa edilmişti.

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