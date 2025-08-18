ABD'de ürküten görüntü: Zombi sincaplar bahçelere dadandı

ABD ve Kanada’da son aylarda bahçelerde görülen, vücutları irin akan yaralar ve tümörlerle kaplı sincaplar endişe yarattı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine uzmanlar, bunun “sincap çiçek hastalığı” değil, daha yaygın olan sincap fibromatozu olabileceğini açıkladı.

KUŞ YEMLİKLERİ VİRÜSÜ YAYIYOR

Uzmanlara göre hastalığın yayılmasında en büyük etkenlerden biri, evlerin bahçelerine konulan kuş yemlikleri.

Maine Balık ve Yaban Hayatı Departmanı’ndan Shevenell Webb, “Bir yerde çok sayıda sincap toplanınca, aralarında hasta olan varsa virüs hızla bulaşabiliyor” dedi.

İNSANLARA BULAŞMIYOR

Fibromatoz, en çok gri sincaplarda görülüyor ve insana ya da evcil hayvanlara bulaşmıyor. Virüs, yaralara ya da tükürüğe temasla geçiyor. Deride çıban benzeri tüysüz kitleler oluşuyor.

KORKUTUCU AMA ÖLDÜRMÜYOR

Yetkililer, sincapların bu hastalıktan kendi bağışıklıklarıyla 4-8 hafta içinde kurtulabildiğini, vakaların çoğunda iyileşmenin tam olduğunu belirtiyor.

Ancak bazı ağır durumlarda tümörler iç organlara zarar verip ölüme yol açabiliyor. Webb, “İnsanların bu hayvanlara dokunmaması, yakalamaya çalışmaması gerekir. Doğal seyri içinde iyileşir” uyarısında bulundu.

SOSYAL MEDYADA ENDİŞE

İlk vakalar 2023 yazında Maine’de kaydedildi. Son olarak temmuz sonunda bir Reddit kullanıcısı, ağız bölgesinde büyük bir tümör olan gri sincabı fotoğraflayarak paylaşınca tartışma yeniden gündeme geldi.



Sincap fibromatozu genellikle yaz aylarında artıyor. Çünkü bu dönemde yiyecek arayan hayvanlar kuş yemliklerinde toplanıyor ve enfekte bireylerin bıraktığı tükürük yoluyla virüs kolayca yayılabiliyor.