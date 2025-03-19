ABD’de USAID krizi derinleşiyor: Yargıdan “Kapatma kararı hukuksuz” çıkışı

Maryland Bölge Yargıcı Theodore Chuang, Donald Trump yönetimine idari izne çıkarılanlar da dahil olmak üzere USAID çalışanlarının tamamına e-posta ve bilgisayar erişimlerinin yeniden sağlanması talimatını verdi.

YETKİ TARTIŞMASI

USAID’in tasfiyesi üzerinden devam eden hukuki sürece, Musk’ın liderlik ettiği DOGE’a ilişkin tartışmalar eşlik ediyor.



Chuang’ın kararına göre, Trump yönetimi Musk’ın yalnızca Başkan Trump’a danışmanlık yaptığını iddia etse de eldeki kanıtlar Musk’ın tartışmalı kararları bizzat verdiğini gösteriyor.



Musk’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarının “DOGE üzerinde kesin kontrol sahibi olduğunu” ortaya koyduğunu savunan Chuang, ihtiyati tedbir kararında “Bu olgular bir araya geldiğinde, USAID’in fiilen ortadan kaldırıldığı sonucunu desteklemektedir” ifadelerine yer verdi.

“MOTORLU TESTEREYLE AMELİYAT YAPIYORLAR”

Eyalet Demokrasi Savunucuları Fonu tarafından, USAID çalışanları ve yüklenicileri adına açılan davada Musk doğrudan sanık olarak gösterildi ve Anayasa’nın yetkiyi yalnızca seçimle iş başına gelenlere veya Senato tarafından onaylanan görevlilere verdiği savunuldu.



Fonun icra kurulu başkanı Norm Eisen, kararı DOGE’a karşı verilen mücadelenin önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Eisen ayrıca, “Hassas bir cerrahi müdahale yerine adeta bir motorlu testereyle ameliyat yapıyorlar. Bu durum sadece USAID’in hizmet ettiği insanlara değil, aynı zamanda hükümetimizin istikrarına güvenen milyonlarca Amerikalıya da zarar veriyor” açıklamasında bulundu.



Trump yönetimi ise DOGE’un, federal hükümetteki israf, yolsuzluk ve suistimalleri tespit edip ortadan kaldırmaya çalıştığını ve bunun 2024 seçim kampanyasında Trump’a zafer kazandıran mesajla uyumlu olduğu görüşünde.



Şubat ayında Trump yönetimi, USAID’in dünya çapındaki personelinin neredeyse tamamını izne çıkardı ve ABD’deki en az bin 600 çalışanın işine son verileceğini bildirdi.



Trump ayrıca, başkanlık yeminini ettiği gün yayınladığı yürütme emriyle dış yardım fonlarını dondurmuş ve ABD’nin yurtdışındaki tüm yardım ve kalkınma çalışmalarının gözden geçirilmesini istemişti. Trump, dış yardımların büyük ölçüde israf olduğunu ve liberal bir gündemi desteklediğini savunuyor.

