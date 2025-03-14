ABD'de üvey anne dehşeti: 20 yıl boyunca kilit altında yaşadı!

BULUNDUĞUNDA SADECE 30 KİLOYDU Yetkililer onu bulduklarında 1,75 boyundaki adamın ağırlığı sadece 30 kiloydu. 32 yaşındaki genç adam hemen hastaneye kaldırıldı. Burada çakmak, dezenfektan ve kağıt kullanarak evi kendisinin yaktığını itiraf etti. Polis Şefi Fernando Spagnolo, perşembe günü düzenlediği bir basın toplantısında, "Polislik görevinde geçirdiğim otuz üç yıl boyunca, insanlığa karşı gördüğüm en kötü muamele bu." diye konuştu.

11 YAŞINDAN BERİ ESARET ALTINDA



Genç adam, neden yangın çıkardığı sorulduğunda “Özgürlüğümü geri istiyordum” diye cevap verdi.



Küçük bir çocukken günde sadece iki bardak su içme hakkı olduğunu ve bu yüzden geceleri klozetten su içmek zorunda kaldığını anlattı.



TUVALETE GİTMESİNE BİLE İZİN YOKTU



Ergenliğindeyse tuvalete gitmesine izin verilmediğini, üvey annesinin kendisine şişe ve gazete verdiğini öne sürdü. Sullivan, onun kaçmasını veya yardım aramasını engellemek için daha az yiyecek ve daha uzun süreli karantinalarla tehdit ediyordu.



Ona aç olup olmadığını sorduğunda, "Bütün gün, her gün, hayatım boyunca" diye yanıtladı.



TÜM AİLE İSTİSMARDAN HABERDARDI



32 yaşındaki adam evi ateşe vermek için kullandığı malzemeleri, bir yıl önce ölen babasının ceketlerinden birinin cebinde bulduğunu aktardı. Gencin babasının ve iki üvey kız kardeşinin de yaşananlardan haberdar olduğu, hatta anneye destek verdiği öğrenildi.



Yetkililer genç adamın bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.



EVDEN EN SON 14 YAŞINDA ÇIKTI



Üvey anne birinci derece saldırıdan, ikinci derece adam kaçırmaktan, birinci dereceden yasadışı alıkoymadan ve birinci dereceden bir kişinin hayatını tehlikeye atmaktan suçlandı.



Genç adam sabahları yalnızca 15 dakika ile iki saat arasında odadan çıkmasına izin verildiğini, o sürede de ev işlerini yapmak zorunda olduğunu söyledi. Genç adam evden en son 14-15 yaşlarındayken çıktığını hatırladığını anlattı.