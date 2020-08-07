ABD'de vaka sayısı 5 milyonu aştı (Corona virüste son durum)

Salgından en fazla etkilenen ülke ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1176 artarak 162 bin 836'ya yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 58 bin 444 artarak 5 milyon 33 bin 723'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 577 bini aştı.



ABD'nin New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo, eyaletteki vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirterek, sonbahar döneminde öğrenciler ve öğretmenlerin yüz yüze eğitim için okula dönmesine izin vereceklerini söyledi.



Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 98 bin 493’e, vaka sayısı 2 milyon 912 bin 212’ye yükseldi. İyileşen sayısı 2 milyon 47 bin 660 olarak kayda geçti.



Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 877 bin 135’e, ölü sayısı 14 bin 725’e çıktı. Ülkede iyileşen sayısı 683 bin 592’ye yükseldi.



Vaka sayısının 2 milyon 30 bini aştığı Hindistan’da yaklaşık 900 bin sağlık gönüllüsünün içinde bulundukları kötü koşullar sebebiyle 2 günlük grev başlattıkları bildirildi.



İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 156 artarak 18 bin 132'ye, vaka sayısı 2 bin 450 artarak 322 bin 567'ye çıktı.



Almanya'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1147 artarak 214 bin 214'e çıktı. Söz konusu rakamla, mayıstan bu yana yeni vaka sayısındaki en yüksek artış yaşandı.



Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması "BioNTech"in geliştirdiği Covid-19 aşı adayı, Almanya ve ABD'nin ardından Çin'de insanlar üzerinde test edilmeye başladı.



Salgın nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini yeniden güncelledi.



Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yaşayan 7,5 milyon kişiye ücretsiz Covid-19 testi yapılacağı bildirildi.



Malezya'nın kuzeyindeki Perlis eyaletinin müftülüğü, eyalet genelinde yeni salgın merkez üslerinin tespit edilmesinin ardından riskli bölgelerde bulunan 12 camiyi geçici süreliğine ibadete kapattı.



Moldova Acil Durumlar Komisyonu, faaliyetini 1 Ağustos’ta durdurduğu havuzların 10 Ağustos itibarıyla açılması yönünde karar aldı.



Özbekistan Sağlık Bakanlığı, doktorların Covid-19 hastalarını hastane dışında tedavi etmelerini yasakladı.



Özbekistan'da üniversiteye giriş sınavlarının salgın nedeniyle açık stadyumlarda yapılması kararlaştırıldı.



Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hasta başvurularının azalmasıyla 7 geçici sahra hastanesi kapatıldı.



Zimbabve'de salgın tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Viktorya Şelalesi yeniden açıldı. Zimbabve Gençlik, Spor, Sanat ve Rekreasyon Bakan Yardımcısı Tino Machakaire'de Covid-19 tespit edildi.



Nijerya'da, virüse yakalanan hastaların tedavi takibi çevrimiçi ve telefon üzerinden yürütülmeye başlanırken, ülkede Covid-19 nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 4 hafta daha uzatıldığı duyuruldu.



Mozambik'te, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir ay daha uzatıldı.



Tacikistan'da salgın nedeniyle faaliyetine geçici olarak ara verilen üniversite, okul ve kreşlerin, 17 Ağustos'tan itibaren yeniden faaliyete başlayacağı açıklandı.



Avustralya'da Covid-19’un yayılmasına karşı aldığı tedbirleri sıkılaştıran Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti, virüsün yaygın olduğu Victoria eyaletinden gelen herkesin masraflarını kendi ödemek üzere 14 gün boyunca otellerde karantinaya alınacağını açıkladı.



Kolombiya'da son 24 saatte 315 kişi yaşamını yitirirken, 11 bin 996 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı 11 bin 939'a, vaka sayısı 357 bin 710'a ulaştı. Böylece Kolombiya'da "salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı" kayda geçti.



İskoçya 1. Futbol Ligi (İskoçya Premiership) ekiplerinden Aberdeen'de iki oyuncunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.



Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in Covid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı.



Sosyal medya platformu Facebook, salgın nedeniyle uyguladığı evden çalışma modelini Temmuz 2021'e kadar uzattı.