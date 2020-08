ABD'de virüsten dakikada bir ölüm

Amerika Birleşik Devletleri'nde coronavirüsten ölümler yine rekor kırdı. 27 Mayıs'tan bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti. Bir günde yaklaşık bin 500 kişi yaşamını yitirdi.



Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümler Haziran'dan bu yana hızla artıyor. Hemen hemen dakikada bir Amerikalı coronavirüsten yaşamını yitiriyor.



Temmuz'da 25 binden fazla kişi coronavirüsten hayatını kaybetti. Can kaybı bir ayda yüzde 20 arttı. Toplam sayı 155 bine dayandı.



Uzmanlar daha kötüsünün yolda olduğunu açıkladı. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi, 22 Ağustos itibariyle can kaybının 168 bin ile 182 bin arasında olacağını öngörüyor. Ölümlerin Alabama, Kentucky, New Jersey, Puerto Rico, Tennessee ve Washington eyaletlerinde hızlanacağı belirtiliyor.



Ülkede vaka sayısı de geçen ay yüzde 69 arttı. 19 eyalette ikiye katlandı. Ülke genelinde günlük vaka sayısı, 77 binle 16 Temmuz'da rekor kırdı.



Beyaz Saray danışmanı Dr. Deborah Birx, salgının Arizona, Kaliforniya, Florida ve Teksas'tan Orta Batı'ya kaydığını söyledi.



Amerikan Yönetimi, biri Fransız diğeri İngiliz iki ilaç firmasıyla aşı anlaşması yapıldığını duyurdu. Washington, iki firmaya toplam 2 milyar 100 milyon ödeyecek. Karşılığında 100 milyon doz aşı alınacak. 100 milyon dozun 50 milyon kişi için yeterli olduğu belirtiliyor. Gerektiğinde 500 milyon doz daha satın alınması opsiyonu da anlaşmada yer alıyor.