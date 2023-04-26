ABD'de Washington, silah satışına sınırlama getiren 10. eyalet oldu

Washington Valisi Jay Inslee, eyalette AR-15 tipi uzun namlulu tüfeklerin yanı sıra 76,2 santimetreden (30 inç) kısa namlusu olan tüm yarı otomatik tüfekler ile dipçiği olmayan veya kesilerek kısaltılmış tüfeklerin satışını, üretimini ve ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.



Twitter'dan yaptığı paylaşımda Insle, Washington'ın silah endüstrisine karşı daha güvenli topluluklar oluşturmaktan yana tavır aldığını belirterek, söz konusu yasanın artan silahlı şiddet vakaları karşısında hayat kurtaracağına işaret etti.



Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Vali Inslee liderliğindeki eyalet yöneticilerini takdir ettiğini aktardı. Jean-Pierre, söz konusu silahların yasaklanmasının toplulukları daha güvenli hale getirdiğinin altını çizdi.



Ülkede California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey ve New York eyaletleri, saldırı silahlarının satışı, üretim ve ithalatını yasaklamıştı. Başkent Washington DC'de de benzer kısıtlamalar bulunuyor.



Ülkede silahlı saldırıların artması nedeniyle Biden, gizlenebilir yarı otomatik tüfeklerin yasaklanmasıyla ilgili Kongre'yi harekete geçmeye çağırıyor.