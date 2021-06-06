ABD'de yağmur duası

Bir süredir şiddetli kuraklığın baş gösterdiği ABD'nin Utah eyaletinde, Vali Spencer Cox, görüntülü bir mesaj paylaştı.

Utah Valisi "Daha fazla yağmura ihtiyacımız var. İlahi bir müdahaleye ihtiyacımız var" diyerek eyalet halkını kendisiyle birlikte yağmur duası yapmaya çağırdı.

ÖLÜMCÜL YANGINLARA NEDEN OLABİLİR



Vali, Mesajında, kuraklığın ölümcül yangınlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Daha önce yağmur duası için bir de genelge yayımlayan Vali Cox, 13 Mayıs'ta eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etmişti.

