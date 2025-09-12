ABD'de yanlış etiket skandalı: Nesli tükenen hayvanları yiyorlar

ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi araştırmacıları, marketlerde “köpek balığı eti” etiketiyle satılan ürünlerde DNA testi yaptı.

Test edilen örneklerin yüzde 90’ından fazlası yalnızca “köpek balığı” olarak etiketlendi ve tür bilgisi verilmedi.

Daha çarpıcı olan ise örneklerin yaklaşık üçte birinin, nesli tükenmekte olan veya kritik derecede tehlike altındaki köpek balıklarından çıkmasıydı.



UCUZ VE YANILTICI ÜRÜNLER

Yanlış etiketlenen ürünler arasında köpekbalığı bifteği, jölesi ve kurutulmuş et bulunuyor. Bunların bazıları kilo başına 3 dolara kadar düşük fiyatlarla satılırken, özel ürünlerde fiyat 100 dolara kadar çıkıyor.

Köpekbalıkları, deniz ekosisteminde küçük balıkların popülasyonunu kontrol ederek dengenin korunmasını sağlıyor.

Araştırmacılar, bu türlerin yok olmasının mercan resiflerinden balık popülasyonlarına kadar zincirleme bir çöküşe yol açabileceğini vurguluyor.

NESLİ TÜKENEN HAYVANLARI ORTAYA KOYDU

Araştırma kapsamında Washington DC, Kuzey Carolina, Florida ve Georgia’daki marketlerden alınan 30 örnek incelendi. Bunlardan 29’una DNA testi yapıldı ve 11 farklı tür tespit edildi.

Türlerden dördü nesli tükenmekte olanlar arasında: büyük çekiçbaş, taraklı çekiçbaş, tope (okul köpekbalığı) ve kısa yüzgeçli mako.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), bu türlerin nüfuslarının son 70 yılda yüzde 80’in üzerinde azaldığını, bazı türlerin ise birkaç yüz bireyin altına düştüğünü raporladı.

ZORUNLU ETİKETLEME ÇAĞRISI

Araştırmayı yürüten Dr. Ryburn, satıcıların tür bazlı etiketleme yapmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ryburn, “Köpekbalığı eti bir gıda güvenliği zorunluluğu değilse, tüketiciler türü belirtilmemiş veya izlenebilirliği olmayan ürünleri satın almaktan kaçınmalıdır.” dedi.



