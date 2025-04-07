ABD’de yanlışlıklar komedyası: Gizli savaş planları nasıl ifşa oldu?

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetiminin üst düzey isimlerinin yer aldığı ve Yemen’deki Husilere yönelik saldırıların konuşulduğu Signal grup sohbetine bir gazetecinin de eklendiğinin ortaya çıkmasının ardından başlayan tartışma sürüyor. ABD basınına “Signalgate” olarak yansıyan olayın detayları da basına yansımaya devam ediyor.



ABD’nin CBS News haber sitesi ve İngiltere’nin The Guardian gazetesine konuşan kaynaklar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın üst düzey bir sözcüyü Signal grubuna eklemeye çalışırken "kazara" The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg’ü gruba eklediğini iddia etti. İddiaya göre, konuyu soruşturan yetkililer, gazeteci Goldberg’ün numarasının olaydan aylar önce “kazara” Ulusal Güvenlik Sözcüsü Brian Hughes’un “alternatif iletişim numarası” olarak Güvenlik Danışmanı Waltz’ın telefon rehberine eklendiğini ortaya çıkardı.



“HATALAR AYLAR ÖNCE BAŞLADI”



Goldberg, mart ayında, Husilere yönelik söz konusu saldırıların ardından bir yazı kaleme alarak gruba nasıl eklendiğini, gruptaki varlığının nasıl fark edilmediğini ve grupta Yemen’e yönelik saldırı ve savaş planlarının nasıl paylaşıldığını anlatmıştı. Başta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Waltz olmak üzere ABD’li yetkililerin grupta gizli bilgilerin ya da savaş planlarının konuşulmadığını iddia etmesinin üzerine Goldberg bu sefer de tüm Signal konuşmalarını haberleştirmişti. Hassas güvenlik konularının bir Signal grubunda konuşulması ise ülkede tartışma başlatmıştı.



CBS’e konuşan kaynaklar, Goldberg’ün Signal grubuna eklenmesine yol açan ilk hataların aylar önce yapıldığını anlattı. Buna göre, Goldberg, Ekim 2024’te Trump’ın başkanlık seçim kampanyasından bir haber için yorum talebinde bulundu. Bu taleple şu anda ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü olan Brian Hughes’un ilgilenmesi istendi. Ardından Hughes, Goldberg’ün iletişim bilgileriyle birlikte Waltz’a mesaj gönderdi. Bu esnada Waltz’ın telefonu bu yeni numarayı kaydetmek isteyip istemediğini sordu. Waltz da bu talebi kabul etti. Kaynakların verdiği bilgiye göre, Goldberg’ün numarası Hughes’un ismiyle kaydedildi.



Waltz Mart 2025’te Yemen’e ilişkin mesajlaşma grubunu kurduğunda Waltz gruba eklediği numaranın Sözcü Hughes’a ait olduğunu düşündü. Ancak, gruba eklediği numara esasında gazeteci Goldberg’e aitti.

