ABD'de yapay zeka operasyonu. Teknoloji ve güvenlik dengeleri değişiyor

ABD'de üç kritik kurum, Dışişleri, Hazine ve Sağlık Bakanlıkları, Anthropic şirketine ait yapay zeka ürünlerinin kullanımına resmen son verdi.



Kararın arkasında Başkan Donald Trump’ın imzasını taşıyan kararname ve "tedarik zinciri riski" uyarısı var.



Savunma Bakanlığı "risk" ilan ettiği Anthropic ürünlerinin kullanılmasına hafta sonunda son vermişti. Ancak şimdi uygulama genele yayıldı.



Bakanlıklar, popüler yapay zeka robotu "Claude" ile yollarını ayırdığını duyurdu. Pentagon’un devasa veri ağında boşalan koltuğa ise ChatGPT oturacak.



Pentagon, gizli ağlarında bundan böyle yalnızca OpenAI imzasını taşıyan sistemleri kullanacak. Ancak bu geçiş, kişisel bilgi tartışmalarını da beraberinde getirdi.



TARTIŞMALI ANLAŞMA SONRASI GERİ ADIM



OpenAI yöneticisi Sam Altman , yapay zeka sistemlerinin, "ABD vatandaşlarının yurt içinde izlenmesi için kasıtlı olarak kullanılmayacağını" netleştirmek adına anlaşmayı revize edeceklerini açıkladı.



Altman, sosyal medya platformu X’te paylaştığı şirket içi bir notta, anlaşmanın özellikle gözetleme gibi hassas konularda OpenAI’ın ilkelerini daha açık biçimde yansıtacak şekilde güncelleneceğini belirtti.

Yeni düzenlemeye göre sözleşmeye, “yapay zeka sisteminin ABD vatandaşlarına yönelik iç gözetim amacıyla kasıtlı biçimde kullanılmayacağı” yönünde açık bir ifade eklenecek. Notta ayrıca Savunma Bakanlığı’nın, ticari yollarla elde edilen kişisel veya kimlik belirleyici veriler dahil olmak üzere ABD vatandaşlarının kasıtlı takibi, gözetimi veya izlenmesini yasaklayan sınırlamayı kabul ettiği vurgulandı.



“ACELEYE GELDİ”

Bu esnada OpenAI’ın Pentagon ile anlaşmaya varması da tepkileri alevlendirmişti.

OpenAI CEO’su, son açıklamasında, anlaşmanın duyurulma biçimi konusunda hata yaptığını kabul etti. Altman paylaşımında, “Anlaşmayı cuma günü duyurmak için acele etmemeliydim” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gerçekten gerilimi düşürmeye ve daha kötü bir sonucu önlemeye çalışıyorduk, ancak dışarıdan fırsatçı ve dağınık göründüğünü düşünüyorum.”

Altman daha önce çalışanlara gönderdiği bir notta OpenAI’ın da Anthropic ile aynı “kırmızı çizgilere” sahip olduğunu söylemişti.