ABD'de yapay zeka yatırımları ithalatı rekor seviyeye taşıdı, dış ticaret açığı büyüdü
28.11.2026 13:06
ABD'nin mal ticareti açığı, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların ithalatı rekor seviyeye çıkarmasıyla ekim ayında yüzde 10,7 artarak 149,5 milyar dolara yükseldi.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkenin mal ticareti açığı ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 10,7 artarak 149,5 milyar dolara yükseldi.
14,4 milyar dolarlık genişleme kaydeden açık, Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Reuters ajansının anketine katılan ekonomistler, söz konusu dönemde mal ticareti açığının 133 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyordu.
YAPAY ZEKA YATIRIMLARI SERMAYE MALLARI İTHALATINI TETİKLEDİ
Yapay zeka altyapısının kurulumuna yönelik yoğun şirket harcamaları, ithalat kalemlerinde belirgin bir sıçrama yarattı.
Ticaret Bakanlığı Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre mal ithalatı ekimde aylık bazda yüzde 6,1 veya 21,1 milyar dolar artışla 365,3 milyar dolara çıktı.
Bu rakam, hükümetin veri serisini tutmaya başladığı 1992 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık ithalat tutarı oldu.
İthalattaki geniş çaplı artışa yüzde 8,5 yükselen sermaye malları öncülük etti. Sermaye malları ithalatı ekim ayında yıllık bazda yüzde 80 artış gösterdi.
Ham petrol ve parasal olmayan altını kapsayan endüstriyel malzeme ithalatı yüzde 6, motorlu taşıt, motor ve yedek parça ithalatı yüzde 4,1, tüketim malları ithalatı yüzde 2,6, gıda, yem ve içecek ithalatı ise yüzde 2,5 yükseldi.
Diğer malların ithalatında da yüzde 4,5 artış kaydedildi.
İthalattaki hızlı yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergilerine rağmen devam etti.
Trump, dış ticaret açığını daraltmak ve ülkenin sanayi tabanını canlandırmak için bu vergilerin gerekli olduğunu savunuyor.
Beyaz Saray, Çin, Japonya ve Avrupa Birliği'nin (AB) aralarında yer aldığı 14 büyük ticaret ortağının teşvik ettiği aşırı sanayi kapasitesine karşı bu hafta yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen yeni azami tarife oranları önerdi.
İthalattaki hızlı yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergilerine rağmen devam etti.
İHRACAT ARTIŞI İTHALATIN GERİSİNDE KALDI
Ekim ayında mal ihracatı ise yüzde 3,2 veya 6,7 milyar dolar artışla 215,8 milyar dolara ulaştı.
Motorlu taşıt, motor ve parça ihracatı yüzde 5,7, endüstriyel malzeme ihracatı yüzde 4,9, tüketim malları ihracatı yüzde 4,2 ve sermaye malları sevkiyatı yüzde 3,4 arttı. Fakat gıda, yem ve içecek ihracatı yüzde 7,9 geriledi.
ABD ekonomisi, nisan-haziran dönemindeki yüzde 2,2'lik yıllıklandırılmış büyümenin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyüdü.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre dış ticaret üçüncü çeyrekte Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesinden 3,21 yüzde puan götürdü.
Güçlü iç talep nedeniyle dış ticaret üst üste dört çeyrektir GSYİH büyümesine katkı sunmadı. Şirket yatırımları ile tüketici harcamalarını içeren iç talep ise üçüncü çeyrekte beş yılı aşkın sürenin en hızlı artışını kaydetti.
FWDBONDS Başekonomisti Christopher Rupkey, Reuters'a verdiği demeçte, ekim ayında kötüleşen mal ticareti açığının dördüncü çeyrekte ekonomik büyümeye zarar vereceğini belirterek, "Sermaye malları ithalatı hızla artıyor, bu da yapay zekanın her zaman daha yüksek ABD ekonomik büyümesine yol açmadığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
ABD ekonomisi, nisan-haziran dönemindeki yüzde 2,2'lik yıllıklandırılmış büyümenin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyüdü.
Goldman Sachs ekonomistleri de yayımladıkları notta, bu yıl sermaye malları ithalatında yaşanan sıçramanın, yapay zekanın GSYH'ye kurumsal harcama rakamlarının işaret ettiğinden daha az katkı sağlamasının nedenlerinden biri olduğunu kaydetti.
Öte yandan işletmelerin güçlü talebi karşılamak amacıyla stoklarını yeniden artırması, dış ticaretin dördüncü çeyrek büyümesi üzerindeki olumsuz etkisini sınırlayabilir.
Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre toptan eşya stokları eylüldeki yüzde 0,8'lik artışın ardından ekimde dayanıklı tüketim malları stoklarındaki yüzde 1,6'lık yükselişin etkisiyle yüzde 0,9 arttı.
Perakende stokları da eylüldeki yüzde 0,7'lik yükselişin ardından ekimde yüzde 0,8 büyüdü. Motorlu taşıt ve parça bayilerindeki stoklar yüzde 1,3 artarken, bu kalem hariç tutulduğunda GSYH hesaplamasına dahil edilen perakende stokları ekimde yüzde 0,6 yükseldi.
Beş çeyrek üst üste gerileyen stok yatırımları, üçüncü çeyrekte toparlanarak büyümeye 1,64 yüzde puan katkı sağlamıştı.
Goldman Sachs ekonomistleri, büyük dış ticaret açığının yarattığı baskıyı kısmen dengeleyen ekim ayı toptan eşya ve stok verilerini de hesaba katarak dördüncü çeyrek GSYİH büyüme tahminini 0,2 yüzde puan düşürerek yüzde 2,2 seviyesine çekti.