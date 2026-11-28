ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkenin mal ticareti açığı ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 10,7 artarak 149,5 milyar dolara yükseldi.

14,4 milyar dolarlık genişleme kaydeden açık, Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Reuters ajansının anketine katılan ekonomistler, söz konusu dönemde mal ticareti açığının 133 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyordu.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI SERMAYE MALLARI İTHALATINI TETİKLEDİ

Yapay zeka altyapısının kurulumuna yönelik yoğun şirket harcamaları, ithalat kalemlerinde belirgin bir sıçrama yarattı.

Ticaret Bakanlığı Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre mal ithalatı ekimde aylık bazda yüzde 6,1 veya 21,1 milyar dolar artışla 365,3 milyar dolara çıktı.

Bu rakam, hükümetin veri serisini tutmaya başladığı 1992 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık ithalat tutarı oldu.

İthalattaki geniş çaplı artışa yüzde 8,5 yükselen sermaye malları öncülük etti. Sermaye malları ithalatı ekim ayında yıllık bazda yüzde 80 artış gösterdi.

Ham petrol ve parasal olmayan altını kapsayan endüstriyel malzeme ithalatı yüzde 6, motorlu taşıt, motor ve yedek parça ithalatı yüzde 4,1, tüketim malları ithalatı yüzde 2,6, gıda, yem ve içecek ithalatı ise yüzde 2,5 yükseldi.

Diğer malların ithalatında da yüzde 4,5 artış kaydedildi.

İthalattaki hızlı yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergilerine rağmen devam etti.

Trump, dış ticaret açığını daraltmak ve ülkenin sanayi tabanını canlandırmak için bu vergilerin gerekli olduğunu savunuyor.

Beyaz Saray, Çin, Japonya ve Avrupa Birliği'nin (AB) aralarında yer aldığı 14 büyük ticaret ortağının teşvik ettiği aşırı sanayi kapasitesine karşı bu hafta yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen yeni azami tarife oranları önerdi.