ABD'de yargıç, Epstein dosyalarının açılmasına onay verdi

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre’nin aldığı ve Epstein ile ortağı Ghislaine Maxwell hakkındaki tüm dosyaların yayımlanmasını zorunlu kılan yasa sonrası, dosyaların mühürlerinin kaldırılması talebinde bulundu. Maxwell halen cezaevinde bulunuyor.

Trump başlangıçta dosyaların açılmasına karşı çıkmıştı; ancak Kongre oylamasından kısa süre önce tutumunu değiştirerek yasayı 19 Kasım’da imzaladı. Bu dosyalar, hem Trump’ın siyasi rakipleri hem de kendi tabanındaki destekçileri tarafından merakla bekleniyor.

Trump’ın destekçileri arasında, kendi yönetiminin Epstein’in güçlü kişilerle olan ilişkilerini gizlediğine ve 2019’da Manhattan cezaevinde intihar olarak kaydedilen ölümünün detaylarını örtbas ettiğine dair yaygın bir inanç bulunuyor. Skandal, Trump’ın 2024 seçim zaferi öncesi Epstein hakkındaki komplo teorilerini bizzat desteklemesinin ardından aylarca gündemden düşmemişti.

Trump son dönemde ise yön değiştirdi; Epstein dosyalarını “Demokratların uydurduğu bir dikkat dağıtma operasyonu” olarak nitelendirmeye başladı.