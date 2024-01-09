ABD'de yargıca saldıran sanık özel önlemlerle yeniden hakim karşısında

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Clark County Bölge Mahkemesinde geçen hafta saldırı suçundan yargılandığı davada denetimli serbestlik talebinin reddedilmesiyle yargıca saldıran 30 yaşındaki sanık Deobra Delone Redden, yeniden mahkemeye çıkarıldı.



Redden bu kez duruşma salonuna elleri vücuduna zincirlenmiş ve başına maske takılmış halde özel önlemler alınarak getirildi.



Yargıç Mary Kay Holthus, önceki duruşmada kendisine saldıran Redden'ı hakkındaki suçlama nedeniyle 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Holthus kararında, önceki duruşmanın yarıda kaldığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz hafta sanığın eyleminden önce vermekte olduğum cezayı değiştirmediğimi açıkça belirtmek isterim." ifadelerini kullandı. Yargıç Holthus, Redden'ın sadece daha önce kabul ettiği suçundan dolayı ceza aldığını, geçtiğimiz hafta kendisine yönelik saldırıyla ilgili karşı karşıya olduğu suçlamanın başka bir yargıç tarafından ele alınacağını vurguladı.



Redden'ın geçtiğimiz yıl bir kişiyi beyzbol sopasıyla saldırıdan 4 yıl hapis cezası aldığı öğrenilirken sanığın argıca saldırı nedeniyle de salı günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.



HAPSE GİRECEĞİNİ ANLAYINCA YARGICA SALDIRMIŞTI



Clark County Bölge Mahkemesinde geçtiğimiz hafta ağır saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Redden, denetimli serbestlik talebinde bulunmuştu.



Yargıçtan hoşgörü isteyen Redden, cezaevine gönderilmesi gerektiğini düşünmediğini ifade etmişti. Yargıç Mary Kay Holthus ise sabıka geçmişi nedeniyle Redden’ın denetimli serbestlik talebini reddetmişti. Hapis cezasına çarptırılacağını anlayan Redden, küfür etmeye başlamış, mahkeme kürsüsünden yargıç Holthus’ın üzerine atlamıştı. Holthus yere düşerken, görevliler Redden’a müdahale etmişti.



Yargıç Holthus hafif yara alırken, saldırgan sanığa müdahale eden bir mahkeme görevlisinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Yargıca saldıran Redden ise Clark County Gözaltı Merkezine gönderilmiş, darp da dahil olmak üzere çok sayıda yeni ağır suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

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