ABD’de yargıçlara isimsiz pizza siparişiyle tehdit

ABD’nin pek çok eyaletinde şubat ayından bu yana pek çok federal yargıcın evine “istenmeyen” pizza siparişleri götürüldüğü belirtildi. Hakimlere göre, bu, kendilerine yönelik tehdit ve gözdağı taktiklerinin bir parçası.



The Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, en az yedi eyalette hakimlere binlerce pizza siparişi götürüldü. Bu ise güvenlik endişelerinin artmasına sebep oldu. Habere göre, pek çok sipariş, ABD Başkanı Trump’ın politikalarına karşı açılan davalara bakan hakimlere götürüldü. Bazı pizza siparişleri ise hakimlerin yakınlarına iletildi.



“BU, TEDİRGİN EDİCİ”



Gazeteye konuşan hakimlerden J. Michelle Childs, son aylarda yedi isimsiz pizza siparişi aldığını anlattı. Bunlardan biri, Trump yönetiminin bağımsız bir hükümet gözlemci kurumuna dair aldığı karara karşı verilen mahkeme kararının ardından gönderilmişti. Federal Hakimler Derneği Başkanı Childs, “Bu, tedirgin edici çünkü en zor davada bile her gün hiçbir gözdağı hissi olmadan eve gitmek isterim” diye konuştu.



Childs ve 2020 yılında öldürülen oğlunun adına benzer bir şekilde pizza gönderilen Esther Salas, söz konusu olayla ilgili yetkililerle görüştüklerini, kapılarına her pizza siparişi geldiğinde bunu bildirdiklerini anlattı.



“TÜM UYGUN ADIMLAR ATILIYOR”



ABD Adalet Bakanlığı'nın yetki alanı altında hizmet veren federal kolluk kuvveti kuruluşu Marshals Servisi’nden bir sözcü, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, kurumun “federal hakimlere yapılan tüm istenmeyen pizza siparişlerini incelediğini ve meseleyi ele almak için tüm uygun adımları attığını” söyledi.



Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın verdiği bilgilere göre, ABD Marshals Servisi’nin New York Güney Bölgesi ofisinden mart ayında gönderilen bir mesajda, bölgedeki bazı hakimlerin isimsiz pizza siparişleri aldığı, bu olayların yüksek profilli davalar ile bağlantılı gibi göründüğü ifade edilmişti.



Trump yönetimi, ocak ayından bu yana attığı adımlar ve yürürlüğe koymak istediği politikalara karşı 200’ün üzerinde şikayet ve dava ile karşı karşıya. Trump yönetimi, daha önce yaptıkları açıklamalarda sık sık kendileri aleyhine karar veren yargıçları eleştirmişti.



BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray Sözcüsü Harrison Fields, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, hakimlere ve diğer kamu çalışanlarına yönelik tehditlerin “toplumumuzda yeri olmadığına” işaret ederek, “İki suikast girişimi ile karşıya kalan Başkan Trump, duyarsız saldırıların etkisini çok iyi biliyor” dedi.



Uğradığı cinayet sonucu öldürülen oğlu Daniel Anderl adına pizza siparişi gönderilen hakim Salas ise bu eylemlerde bulunanların taktik değiştirmiş gibi göründüğüne işaret etti.

Daniel Anderl, Salas’ın baktığı bir davanın avukatı tarafından evinde öldürüldüğünde 20 yaşındaydı. Saldırıda Salas’ın eşi de ağır yaralanmış, saldırgan ise saldırının ardından intihar etmişti.



Pizzaları gönderen kişilerin kimliklerinin gizli kalması için ne gibi yöntemler kullandığı ve hakimler ile yakınlarının ev adreslerini nasıl bulduğu ise belirsizliğini koruyor.