ABD'de yarış kızışıyor: Harris, anketlerde Trump'ın önüne geçti

"POPÜLERİTESİ GEÇİCİ OLARAK ARTTI" Trump'ın kampanyasında görevli bir kamuoyu araştırmacısı, yeni adaylığının medyada geniş yer bulması nedeniyle Harris'in popülaritesinin geçici olarak artacağını savundu. Adaylar genellikle Trump'ın geçen hafta düzenlediği gibi televizyonda yayınlanan kongrelerde partilerinin adaylığını resmen kabul ettikten sonra bir artış beklerler. Ancak anket buna dair hiçbir işaret göstermedi.

HARRIS, BIDEN VE TRUMP'TAN DAHA KESKİN GÖRÜNÜYOR



Kayıtlı seçmenlerin yaklaşık yüzde 56'sı, 59 yaşındaki Harris'in "zihinsel olarak keskin ve zorluklarla başa çıkabilen" biri olduğu ifadesine katılırken, aynı görüşü Trump için söyleyenlerin oranı yüzde 49 oldu.



Seçmenlerin yalnızca yüzde 22'si Biden'ı bu şekilde değerlendirdi.



Demokrat seçmenlerin yaklaşık yüzde80'i Biden'a olumlu baktığını söylerken, Harris için aynı şeyi söyleyenlerin oranı yüzde 91 oldu.



Demokrat seçmenlerin dörtte üçü, partinin ve seçmenlerin şimdi Harris'in arkasında durması gerektiği ifadesine katıldıklarını söylerken, yalnızca dörtte biri partinin adaylığı için birden fazla adayın yarışması gerektiğini söyledi.



HATA PAYINI GERİDE BIRAKAN AVANTAJ



Ankete katılan seçmenlere bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr.'ın da yer aldığı varsayımsal bir oy pusulası gösterildiğinde Harris, Trump'a karşı yüzde 42'ye yüzde 38 öndeydi.



Ankette gözlemlenen bu fark, yüzde 3'lük hata payını yok eden bir avantaj sağlıyor.