ABD’de yaşam beklentisi, Covid-19 nedeniyle 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü düşüşünü yaşadı

British Medical Journal'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, corona virüs pandemisi muhtemelen ABD'de 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşam beklentisindeki en kötü düşüşe neden oldu. Bununla birlikte, siyah ve İspanyol Amerikalılar da orantısız olarak daha kötü düşüşler yaşandı.



2018 ve 2020 arasında, Amerikalılar için yaşam beklentisi 1,87 yıl azaldı, bu da 16 akran ülkedeki ortalama yaşam beklentisi düşüşünden 8,5 kat daha kötü ve 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en hızlı düşüş.

YAŞAM BEKLENTİSİ UÇURUMU DERİNLEŞİYOR



Diğer taraftan, düşüşün, ABD ile bazıları pandemi sırasında bile yaşam beklentisinde artışlar gören diğer gelişmiş ülkeler arasındaki yaşam beklentisi uçurumunu daha da kötüleştirmesi bekleniyor. Çalışmanın başyazarı ve Virginia Commonwealth Üniversitesi'nin Fahri Direktörü Dr. Steven Woolf, “Küresel bir salgındı ve her ülkenin bir darbe alacağını varsaydım. Beklemediğim şey, ABD'nin gördüğü muazzam ölü sayısıydı" dedi.



SİSTEMATİK IRKÇILIK VE EKONOMİK EŞİTSİZLİK TEMEL NEDENLER

Diğer taraftan, ABD'de salgının başlangıcından bu yana 600 binden fazla insan öldü ve rakamlar, aşılama çabalarının yeni vakaları ve ölümleri önemli ölçüde azaltmasına rağmen büyümeye devam ediyor. Aynı zamanda, etnik azınlıklar ve düşük gelirli insanlar, daha yüksek enfeksiyon ve ölüm oranlarıyla orantısız bir şekilde acı çekmeye devam ediyor.



Yazarlar, bulgularının, sağlık, zenginlik ve refahtaki ırksal eşitsizliklerin temel nedenlerine dikkat çektiğini söyledi ve bunların en başında sistemik ırkçılığın bulunduğunu yazdı:



"Kapsamlı araştırmalar, ABD'deki güç sistemlerinin, Siyah, Hispanik, Asyalı ve yerli nüfusları haksız yere dezavantajlı ve beyaz insanlara haksız bir şekilde avantaj sağlayacak şekilde yapılandırdığını ve değer atadığını gösteriyor."



AZINLIKLARDA YAŞAM BEKLENTİSİNDEKİ DÜŞÜŞ 4 YILA YAKLAŞTI

Çalışma, Hispanik ve siyahi bireylerin pandemiden önemli ölçüde daha fazla etkilendiğini ve beyaz bireyler için 1,36 yıllık bir düşüşe kıyasla sırasıyla 3,88 ve 3,25 yıllık yaşam beklentisi kaybettiğini buldu.



Öte yandan, geçen yıl boyunca bilim insanları ABD'nin olağanüstü ölü sayısını, beyaz olmayan insanlar için eşit olmayan fırsatlar ve halk sağlığına yetersiz yatırım gibi uzun süredir devam eden ve karmaşık sorunlarla ilişkilendirdi. Yeni çalışmanın yazarları ayrıca, Covid-19 ile enfekte olan kişilerin önemli ancak bilinmeyen bir bölümünün “uzun süreli” semptomlara sahip olabileceğini de kaydetti.



Son olarak yazarlar, "Salgın; birçok toplulukta değişen yaşam koşulları ve yaş grupları arasında yaşam seyri yörüngelerini değiştiren kısa ve uzun vadeli etkilere sahip olacak. Bu değişikliklerin sağlık üzerindeki sonuçlarını tam olarak anlamak, gelecekteki araştırmalar için göz korkutucu ama önemli bir zorluk teşkil ediyor” açıklamasını yaptı.

UZMANLARDAN AŞI REHAVETİ UYARISI