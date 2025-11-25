ABD'de yaşanan kasırgada 100'den fazla ev hasar aldı

ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleşen kasırga nedeniyle 100'den fazla ev hasar aldı, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Harris County bölgesinde pazartesi günü meydana gelen kasırganın 100'den fazla eve zarar verdiğini belirtti.

Houston bölgesinde ilk etapta yaklaşık 28 bin abonenin elektriksiz kaldığı, daha sonra aksaklıkların giderildiği ve bu sayının pazartesi itibarıyla 4 bin aboneye kadar düştüğü bilgisini paylaşıldı.