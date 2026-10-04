ABD'de yaz saati krizi. Trump senatörün cep numarasını paylaştı
04.10.2026 06:51
Trump ara seçim öncesi Ohio'da düzenlenen mitingde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi talebini yineledi. Düzenlemeye karşı çıkan Cumhuriyetçi senatörün cep telefonun numarasını paylaşıp "Arayıp baskı yapın." dedi
Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılda iki kez saatlerin bir saat ileri veya geri alınması uygulamasına son verilmesini öngören tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçi Arkansas Senatörü Tom Cotton'ı hedef aldı.
Söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savunan Trump, "Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz." dedi. Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını savunan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşıp seçmenlere baskı yapmaları çağrısında bulundu.
ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunu yaptı.
"YA VURACAĞIZ YA DA ANLAŞACAĞIZ"
ABD Başkanı Donald Trump ara seçimler için çalışmalarını da sürdürüyor. Ohio'daki miting öncesi gündemine İran'ı alan Trump savaşla ilgili karar aşamasında olduğunu söyledi.
Tahran'ı hedef almak ya da müzakere yolunu seçmek konusunda henüz kararını vermediğini ifade eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda bulundu.