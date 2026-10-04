ABD'de yaz saati krizi. Trump senatörün cep numarasını paylaştı

Donald Trump , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılda iki kez saatlerin bir saat ileri veya geri alınması uygulamasına son verilmesini öngören tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçi Arkansas Senatörü Tom Cotton'ı hedef aldı.

Söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savunan Trump, "Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz." dedi. Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını savunan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşıp seçmenlere baskı yapmaları çağrısında bulundu.