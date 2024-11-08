ABD'de yeni iddia: Trump ailesi Beyaz Saray'a yerleşmeyecek

People dergisinin haberine göre, ismi belirtilmeyen Trump ailesine yakın kaynaklar, 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın eşi Melania'nın Beyaz Saray'a taşınmaya istekli olmadığını ileri sürdü.



Konuya ilişkin konuşan kaynaklar, Melania Trump'ın New York'taki evi veya Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde yaşayacağını kaydetti.

Melania Trump'ın, "siyasetten nefret etmesi nedeniyle uzak duracağı" fakat Beyaz Saray'da katılması gereken programlarda bulunacağını bildirildi.

KIZI VE DAMADI DA TAŞINMAYACAK

PageSix sitesinin haberine göre, ismi belirtilmeyen kaynaklar, Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın da Beyaz Saray'a taşınmayacağını ileri sürdü.



Kaynaklar, Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın Miami'de yaşadığını ve siyasete dönmeyi düşünmediklerini belirtirken, Kushner'ın "ihtiyaç duyulması halinde" seçilmiş başkan Trump'ın yeni yönetimine geçiş sağlama ekibine danışmanlık yapabileceğini ifade etti.



Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner, Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasına destek vermiş, Beyaz Saray'da bulunduğu dönemde de başdanışman olarak görev yapmıştı.