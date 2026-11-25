The New York Times (NYT) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, son dönemde sistem arızaları ve siber güvenlik endişeleri ile gündeme gelen ABD 'de son günlerde yeni bir olay yaşandı.

Gazeteye konuşan yetkililere göre, güvenlik ihlali hem CIA hem de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nü etkiledi. İzinsiz erişimlerin, kamuya açık ve gizli olmayan materyallerden istihbarat açısından anlamlı bulgular elde etmek için kullanılan açık kaynak istihbaratı sisteminde yaşandığı belirtildi.

Olayda hangi bilgilerin sızdırıldığına dair detaylı bilgi vermeyen kaynaklar, saldırıda gizli bilgilerin tehlikeye girmediğini belirtti.

Kaynaklar, istihbarat teşkilatındaki başka kurumların da bu saldırıdan etkilenmiş olabileceğine işaret etti.

Açık kaynak istihbaratı, ticari olarak erişilebilir çok sayıda veri, sosyal medya içeriği, uydu görüntüleri ve diğer çevrimiçi materyalleri içerebiliyor.



ABD'de son dönemlerde önemli bankaların, Ulusal Güvenlik Ajansının ve Ulusal Havacılık Ajansının sistemlerinde kesintiler yaşanmış, Başkan Donald Trump yönetimi ise bu olayların "ayrı ayrı" olaylar olduğunu ve halkın endişelenmemesi gerektiğini açıklamıştı.

“GEMİLERE SİBER SALDIRI” İDDİASI



Amerikan basınında bir başka iddia da gemilere yönelik siber saldırılar. The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre şimdiye kadar dünya genelinde 50'ye yakın gemi hedef alındı. Washington yönetimi saldırıların arkasında İran'ın olduğunu düşünüyor ancak henüz bu iddia kanıtlanabilmiş değil.



Hackerlar gemileri patlatabileceklerine yönelik uyarılar ve bomba ihbarları gönderdi. Bazı uzmanlar Rusya'nın da saldırıların arkasında olabileceğini söylüyor.



İran'ın deniz taşımacılığı şirketleri arasında korku yaratmayı, kritik deniz ticaret yollarını aksatmayı ya da Orta Doğu'dan uzaktaki büyük bir limanda patlamaya yol açmayı hedeflediğinden endişe ediliyor.



Wall Street Journal'ın haberine göre hackerlar bazı gemilere gönderdikleri mesajlarda gemilerin Suudi petrolünü Amerikan limanlarına "yasa dışı" şekilde taşıdığını ve ABD ile İsrail'in "örgütlü suçlarına ortak olduğunu" iddia ediyor

Ayrıca mesajlarda Hain gemiler cehennemde yanacak", "Ateşkes yok" ve "Sizi dünyanın her yerinde avlayacağız" ifadeleri yer aldı.