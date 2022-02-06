ABD'de yeni uygulama: Okullarda vegan yemek menüsü

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, çocukları sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için yeni bir uygulama başlatıldı. Buna göre haftada bir gün, okullarda sadece vegan yemekler çıkacak.

Haberler - Reuters - NTV Haber 06.02.2022 - 06:13

ABD'de yeni uygulama: Okullarda vegan yemek menüsü

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ABD'de sağlıklı beslenme için yeni bir uygulama hayata geçti.

New York'taki devlet okullarında, artık cuma günleri sadece vegan yemekler çıkacak.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, uygulamanın ilk gününde bir okulu ziyaret etti. Menüsünde brokoli, siyah fasülye ve mısırlı salata vardı.

Adams, çocuklar çok memnun olmasa da kararının önemine vurgu yaptı.

Yeni girişimin amacı, gençleri sağlıklı beslenmeye teşvik etmek, obezite, diyabet gibi hastalıkların önüne geçmek. Aynı zamanda çevrenin korunması da amaçlanıyor.

DOKTORLARDAN DESTEK

Obezite, ABD'de büyük bir sorun. 6 gençten biri obez. Doktorlar da uygulamayı destekliyor.

New York'daki devlet okulları, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da, haftada bir gün vejetaryen yemekler sunan "Etsiz Pazartesiler" uygulamasını benimsemişti.

ABD genelinde, bin 800'den fazla okulda 1,1 milyon öğrenci eğitim görüyor.

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